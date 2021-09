L’iPad mini 6 è stato lanciato con grande entusiasmo, grazie alla sua riprogettazione radicalmente moderna e al processore A15 di ultima generazione. Tuttavia, man mano che i clienti ricevono i loro nuovi iPad, un problema importante viene individuato più e più volte.

Chiamato ‘scorrimento gelatinoso’, sembra che un lato del mini display dell’iPad si aggiorni più lentamente rispetto all’altro lato, il che appare come un notevole effetto di oscillazione al centro dello schermo quando il contenuto si muove rapidamente, come lo scorrimento di un web pagina.

iPad Mini 6: Apple potrebbe risolvere con un aggiornamento

Guardando l’iPad mini in verticale con la fotocamera in alto, il lato destro del display si aggiorna più velocemente del lato sinistro. Sottosopra, il lato sinistro ora si aggiornerà più velocemente del lato destro. Curiosamente, il ritardo è molto più difficile da distinguere quando si utilizza l’iPad mini in orizzontale.

Non è chiaro se si tratti di un errore del pannello LCD stesso, dei controller del display o di un problema di firmware/software. Con i controller del display montati lateralmente anziché in basso o in alto, è possibile che i segnali del display raggiungano semplicemente metà dello schermo più velocemente, nel qual caso il problema sarebbe una conseguenza intrinseca del design dell’hardware.

I display di Apple in genere soddisfano una specifica di qualità molto elevata e altri modelli di iPad non hanno questo problema, o se lo fanno è molto meno evidente. Sui modelli di iPad Pro, la frequenza di aggiornamento di 120Hz aiuta a nascondere eventuali problemi di sincronizzazione durante il movimento. Molte persone hanno quindi riportato indietro i loro iPad Mini, anche se speriamo che il problema si risolvi con un aggiornamento.