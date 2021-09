Ci sono importanti novità per i clienti di Iliad. Il gestore francese sta ampliando ancora di più il suo scarto con gli altri operatori italiani, grazie ad un’offerta commerciale oramai stabilmente focalizzata sulla promozione Giga 120. Questa promozione prevede consumi senza limiti per telefonate e SMS con 120 Giga per internet ad un costo di soli 9,99 euro al mese.

Iliad, le tempistiche per il possibile addio al 3G

Un grande punto di forma per la Giga 120 è rappresentato dal servizio 5G, garantito dal provider francese senza alcun genere di costo aggiuntivo rispetto al prezzo della ricaricabile. Iliad si distingue in questo campo dagli altri operatori che prevedono invece un 5G a pagamento.

Le prospettive per il 5G del gestore francese sono molto rosee. Se ora la tecnologia è già presente nei grandi capoluoghi, nel 2022 il gestore francese estenderà la copertura in gran parte del territorio nazione.

I prossimi investimenti di Iliad sulla tecnologia del 5G causeranno anche una serie di cambiamenti per il pubblico. Ad esempio, l’operatore francese potrebbe anch’esso dar vita al processo di dismissione per le linee 3G. Tale operazione è già stata prevista da altri operatori come TIM e da Vodafone. L’abbandono della tecnologia del 3G è propedeutico proprio al garantire massimi investimenti strutturali e massimi sforzi sul 5G.

I tempi di un possibile addio al 3G però sono leggermente più lunghi in casa Iliad Sino a quando il gestore non avrà assicurato copertura omogenea del territorio con la tecnologia del 4G, il 3G sarà parte integrante dell’offerta per tutti gli abbonati.