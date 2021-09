Iliad: offerte top sul sito ufficiale, si parte da 80GB fino a 120GB in 5G

Iliad tende a migliorarsi spesso, ogni mese lanciando nuove offerte ma soprattutto prezzi interessanti. Questi contraddistinguono l’intera gamma di promozioni fino al primo giorno di presentazione del gestore in Italia, il quale sta riuscendo infatti a far vedere grandi cose.

Al momento sul sito ufficiale ci sono due offerte, le quali sono state in più occasioni scelte da coloro che non aspettavano altro che cambiare gestore. La più interessante è quella da 120 giga in 5G con tutto senza limiti verso tutti gli utenti a soli 9,99 € al mese. Questa è disponibile anche per i già clienti e senza alcun costo di attivazione da pagare se pagano già 9,99 € al mese con un’altra promo di Iliad. È disponibile poi anche la promo da 80 giga con tutto senza limiti a 7,99 € al mese.

Iliad: ancora disponibile le offerte da 80 e 120 giga con il 5G, quest’ultima gratis per chi paga 9,99 con un’altra offerta

Secondo quanto descritto dal gestore, sarà davvero facile tramite l’area clienti passare alla promozione migliore del mese, ovvero la Giga 120 con il 5G. Tutti coloro che hanno sottoscritto un’offerta da 9,99, potranno rimpiazzarla con la migliore ora disponibile sul sito di Iliad. Basterà infatti semplicemente sostituire la propria offerta senza pagare nulla.

“Molti utenti Iliad hanno richiesto questa funzionalità per poter approfittare delle offerte sempre più generose lanciate dall’operatore e Iliad, da sempre all’ascolto dei propri utenti, comunica con grande soddisfazione l’implementazione di questa nuova funzionalità che in modo totalmente gratuito e in pochissimi click, permette a tutti gli utenti iliad di accedere all’offerta di punta direttamente online tramite la propria Area Personale, accessibile dal sito di Iliad”.