Gli smartphone sono diventati una parte molto importante della nostra vita. Quando bisogna sceglierne uno, gli utenti cercano sempre di sceglierne uno con delle caratteristiche che mirano a soddisfare le proprie aspettative, ma cosa succede quando lo smartphone costa milioni di euro?

Ci sono alcuni modelli che costano più delle auto di lusso. Ovviamente questi sono prezzi accessibili solo per i miliardari, ma se sei interessato ecco i cinque smartphone più costosi del mondo, e loro caratteristiche.

Kinga iPhone 3G

iPhone 3G Kinga Button è stato creato dal gioielliere australiano Peter Alisson. Il telefono ha 18 carati di oro bianco, giallo e rosa. Oltre a questo, la striscia laterale della palude ha 138 diamanti posizionati al suo interno. iPhone 3G Kinga Button è un telefono di lusso e viene venduto ad un prezzo di 2,5 milioni di dollari.

iPhone 3GS Supreme Goldstriker

Questo telefono è uno dei telefoni più costosi al mondo con gel in oro 22 carati e 200 diamanti da 271 grammi. Progettato da Stuart Hughes, un designer britannico, il logo “Apple” di questo telefono contiene 53 diamanti. Non solo questo, ma il pulsante di avvio ha anche un diamante di 7,1 carati. iPhone 3GS Supreme impiega circa 10 mesi per essere completamente pronto quando viene acquistato e viene venduto ad un prezzo di 3,2 milioni di dollari.

iPhone 4 Diamante Rosa

iPhone 4 Diamond Rose è anche uno dei telefoni più costosi realizzati da Stuart Hughes. Questo modello è da qualche parte simile all’iPhone 3GS Supreme in quanto contiene 53 diamanti nel logo Apple. Ha 500 diamanti e la cassa del telefono ha un unico blocco di granito del peso di 7 chilogrammi. Queste sue caratteristiche uniche sono in vendita a 8 milioni di dollari.

iPhone 4S Elite Gold

Questo fantastico modello è stato progettato da Stuart Hughes e viene fornito con una cassa con un blocco di platino con ossa di dinosauro originali. Oltre a questo, iPhone 4S Elite Gold è composto da 500 diamanti e oro 24 carati che ricoprono il pannello posteriore. In questo modello anche il logo presenta 53 diamanti. Il modello costa 9,4 milioni di dollari.

Falcon Supernova iPhone 6 Diamante Rosa

Questo telefono è considerato il telefono più costoso con le migliori caratteristiche al mondo. iPhone 6 Pink Diamond è stato progettato dalla società Falcon Supernova. Il telefono ha un display da 4,7 pollici, 1 GB di spazio di archiviazione e una fotocamera posteriore da 8 MP. E’ stato lanciato per la prima volta nell’anno 2014 e ora costa 48,5 milioni di dollari. La cassa in oro 24 carati, oro rosa o platino lo rende attraente e unico. Inoltre, il telefono è disponibile in 3 diversi colorazioni.