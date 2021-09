Fossil Gen 6 è ufficialmente disponibile all’acquisto in Italia ad un prezzo di partenza di 299 euro, per arrivare ad un massimo di 329 euro per la versione maggiormente qualitativa. L’acquisto potrà essere completato presso un qualsiasi rivenditore di elettronica del nostro paese.

Presentato nel corso del mese di Agosto, Fossil Gen 6 fa la propria comparsa sugli scaffali dei nostri negozi solo oggi, il prodotto è il primo al mondo ad utilizzare la piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 4100+, la quale dovrebbe garantire tempi di caricamento più rapidi, ed un consumo energetico complessivamente più efficiente; stando ai primi dati, infatti, la batteria si dovrebbe caricare dell’80% in soli 30 minuti (con una autonomia complessiva di oltre 24 ore).

Fossil Gen 6: le altre specifiche

Le altre specifiche non si discostano troppo da quanto siamo solitamente abituati a vedere, infatti dispone di un sensore per la misurazione del battito cardiaco, con possibilità di verificare la percentuale di ossigeno nel sangue (o SpO2), integra un microfono ed un altoparlante, ed è completamente resistente all’acqua.

Il display, AMOLED touchscreen a colori, è da 1,28 pollici di diagonale; la connettività è invece garantita da bluetooth 5.0 LE, WiFi, GPS e NFC per i pagamenti mobile. Presenta infine una memoria interna di 8GB, sulla quale eventualmente salvare la musica da riprodurre in un secondo momento, con 1GB di RAM per la corretta esecuzione delle applicazioni e del sistema operativo, che ricordiamo essere Wear OS by Google.

Il prezzo di vendita parte da 299 euro per la cassa da 42mm, e sale a 329 euro per la variante da 44 millimetri.