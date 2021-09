Il volantino attivato in questi giorni da Coop e Ipercoop è assolutamente incredibile, gli utenti sono felicissimi di avere l’occasione per risparmiare il più possibile su ogni singolo acquisto effettuato, a patto che siano disposti a recarsi personalmente in negozio.

Il risparmio è assolutamente dietro l’angolo, la campagna promozionale di Coop e Ipercoop, come suo solito, risulta essere attiva solamente presso i vari punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non altrove in Italia o sul sito ufficiale. I prodotti sono interamente commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nelle medesime location.

Coop e Ipercoop: le offerte sono completamente gratis

Il prodotto su cui si fonda l’intero volantino di Coop e Ipercoop è il Samsung Galaxy A22, un modello da poco lanciato sul mercato italiano, ed integrato perfettamente nella fascia bassa della telefonia mobile. Il prezzo attuale di vendita si aggira attorno ai 179 euro, e garantisce la possibilità di godere di discrete prestazioni generali.

Il plus più grande è forse rappresentato dalla batteria, uno splendido componente da ben 5000mAh, il quale garantisce la possibilità di godere del dispositivo per lunghi giorni, prima di dover effettivamente ricorrere ad una presa a muro per la ricarica. Per il resto è il classico device di fascia media, quindi con processore octa-core, display FHD+ da 6,6 pollici di diagonale, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna.

