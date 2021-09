you-3-il-nuovo-trailer-rivela-qualcosa-di-inaspettato

Manca poco all’arrivo di You 3 previsto per il 15 ottobre. Tuttavia il nuovo trailer pubblicato da Netflix rivela qualcosa di inaspettato. Scopriamo insieme quali saranno le novità dei nuovi episodi di questa serie TV pazzesca che sta tenendo incollati agli schermi milioni di abbonati in tutto il mondo. Joe Goldberg sta tornando e come padre non sembra essere la persona rinnovata che molti speravano. Ecco tutti i dettagli ad oggi conosciuti, ovviamente senza spoiler.

You 3: il nuovo trailer pubblicato da Netflix rivela l’inaspettato sulla terza stagione

Ebbene sì, preparatevi fan sfegatati dello stalker libraio più pericoloso al mondo. You 3 è in arrivo su Netflix e il nuovissimo trailer della terza stagione rivela l’inaspettato. Molti infatti, con il teaser che ne aveva anticipato la pubblicazione, avevano creduto che Joe, dopo essere diventato papà, si sarebbe redento.

Niente di tutto questo. Il lato oscuro del protagonista di You non è cambiato. Anzi, Joe pare peggiorare sempre di più e l’idea di essere padre, sposato con Love, pazza tanto quanto lui se non di più, lo sta destabilizzando. Non sarà di aiuto nemmeno la nuova location abitativa che prevede l’arrivo di una nuova vicina di casa della quale sarà profondamente e pericolosamente ossessionato. E tutto questo non piacerà alla sua mogliettina da poco diventata mamma.

Dovremo aspettarci quindi una crisi coniugale della coppia Joe e Love? Molto probabilmente sì, stando alle immagini davvero incalzanti del trailer. Prima di lasciarvi alla visione del nuovo video, da poco pubblicato da Netflix, ecco la sinossi ufficiale di You 3:

“Joe e Love, ora sposati e con un bambino, si sono trasferiti in un sobborgo della California del Nord, dove sono circondati da imprenditori tecnologici privilegiati, mamme blogger critiche e biohacker famosi sui social. Joe è impegnato nel suo nuovo ruolo di marito e padre, ma teme l’impulsività letale di Love. E poi c’è il suo cuore. Davvero la donna che ha cercato per tutto questo tempo vive proprio accanto a lui? Scappare da una gabbia in un seminterrato è una cosa. Ma la prigione di un matrimonio perfetto con una donna saggia che conosce i tuoi trucchi… beh questa si dimostrerà una fuga molto più complicata“.