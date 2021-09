Il colosso cinese Xiaomi, diventato ormai negli ultimi anni un punto fondamentale della tecnologia mondiale, secondo le ultime indiscrezioni, starebbe per lanciare delle nuove cuffiette True Wireless.

Xiaomi è attualmente uno dei protagonisti assoluti del mercato tech, e non solo quando si parla di smartphone. A conferma di ciò, dalla Cina arrivano novità sul fronte delle true wireless. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi avrebbe pronte delle nuove True Wireless

Secondo le ultime immagini trapelate in rete, condivise proprio dall’azienda, ci fa sapere che il prossimo 27 settembre lancerà delle nuove cuffie true wireless. Le nuove Xiaomi True Wireless Noise Cancelling Earphones 3 Pro avranno un design in-ear e supporteranno la cancellazione del rumore fino a 40 dB di ampiezza.

Stando ai rumor emersi in precedenza, le nuove true wireless di casa Xiaomi saranno identificate dal codice modello LYXQEJ05WM e supporteranno il Bluetooth 5.0 per la connettività. Staremo a vedere se Xiaomi indicherà i suoi piani per l’eventuale commercializzazione del prodotto in Europa a valle della presentazione in Cina.

Le nuove cuffie TWS Xiaomi Mi True Wireless Earphones 3 Pro sono state svelate a sorpresa dalla compagnia cinese, la quale ha conferma alcune caratteristiche ed il design. Queste saranno le prime cuffie del brand ad avere non solo la cancellazione attiva del rumore ANC, ma anche un sistema di riduzione del rumore adattivo. Per il resto, gli auricolari offriranno il supporto al Bluetooth 5.0, ai protocolli SBC e AAC e l’impermeabilità IPX4. Non ci resta che attendere per scoprire maggiori dettagli.