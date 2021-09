Vodafone rilancia la sua azione commerciale per la stagione autunnale e fa ripartire la caccia ad Iliad ed alle sue principali tariffe low cost. Anche nelle settimane a venire, ci saranno tante occasioni da parte del gestore inglese per tutti gli utenti che desiderano effettuare la portabilità del numero da altro operatore.

Vodafone, le migliori offerte per l’autunno

Anche in autunno la migliore ricaricabile di Vodafone resterà la Special 100 Giga. Gli abbonati che optano per questa promozione avranno a loro disposizione un ticket che prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 100 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto per il rinnovo dell’offerta è di 8,99 euro.

Questa ricaricabile di Vodafone rappresenta la vera alternativa sul mercato alla tariffa Giga 120 di Iliad. In aggiunta al costo mensile, gli utenti che desiderano sottoscrivere questa promozione dovranno aggiungere un costo di attivazione una tantum dal valore di 10 euro. Vodafone inoltre aggiunge anche la garanzia di un costo bloccato per i rinnovi nel primo semestre.

I clienti interessati a questa promozione possono chiedere ulteriori informazioni presso uno degli store ufficiali del gestore in Italia anche per maggiori informazioni. Agli attuali clienti di Iliad è invece assicurata anche la possibilità di attivazione online per la suddetta tariffa.

Oltre a Special 100 Giga, il listino di Vodafone si completa con la sempre vantaggiosa offerta Special 50 Giga. In questo caso i clienti riceveranno consumi senza limiti per chiamate ed SMS più 50 Giga per internet ad un costo di 7,99 euro.