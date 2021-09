Il nuovo volantino Unieuro nasconde al proprio interno una lunghissima serie di sconti veramente molto speciali, tutti gli utenti vi possono accedere in ogni negozio sul territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni territoriali di alcun tipo.

La campagna promozionale, lo ricordiamo, risulta essere attiva anche sul sito ufficiale dell’azienda, il quale prevede la possibilità di ricevere gratuitamente la merce presso il proprio domicilio, nel momento in cui la spesa dovesse aver superato i 49 euro complessivi (anche come somma di più elementi). Il Tasso Zero, ovvero la rateizzazione del pagamento tramite conto corrente bancario, senza interessi, è richiedibile al superamento dei 199 euro.

Unieuro: queste offerte vi faranno girare la testa

Le nuove offerte Unieuro possono davvero far girare la testa agli utenti, i prezzi sono molto più bassi del normale, e garantiscono un risparmio incredibile, anche ad esempio sull’acquisto di un top di gamma. Il Samsung Galaxy S21 è attualmente disponibile da Unieuro con un esborso finale veramente ridotto, basteranno 649 euro per il suo acquisto definitivo, nella variante sbrandizzata, ovviamente.

Volendo invece ridurre la spesa, scendendo difatti al di sotto dei 400 euro, sono disponibili svariati modelli altrettanto interessanti, perfettamente rappresentati da Xiaomi Mi 10T Lite, Galaxy A12, Wiko Power U10, Oppo A16, Oppo Find X3 Lite o anche Oppo A74 e similari.

Maggiori informazioni in merito al volantino Unieuro discusso nel nostro articolo, sono raccolte direttamente nelle pagine che trovate come galleria fotografica.