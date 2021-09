La scarsa qualità video di Twitter è una frustrazione da parecchio tempo per gli utenti sulla piattaforma, ma venerdì la società ha condiviso alcune notizie potenzialmente promettenti: i video caricati sul servizio ora ‘appariranno meno pixelati per una migliore esperienza’, ha detto Twitter in un tweet dal suo account di supporto.

Twitter ha rimosso una fase di pre-elaborazione nella sua elaborazione video durante il caricamento, ha detto la società a The Verge. Dopo aver pubblicato l’articolo, l’azienda ha chiarito che questo passaggio rimosso divideva i video in blocchi più piccoli per l’importazione, il che riduceva la qualità a causa dell’elaborazione aggiuntiva.

Twitter ha già rilasciato una soluzione per i video

La ricercatrice di app Jane Manchun Wong ha caricato un video destinato a mettere alla prova i presunti miglioramenti. Anche se potrebbe sembrare migliore, Twitter ha riferito che le modifiche annunciate venerdì non sono ancora supportate in Twitter Media Studio, che è ciò che Wong ha usato per caricare il video.

Il secondo video sembra in qualche modo migliorato, ma è difficile dire esattamente di quanto con lo sfondo per lo più nero. Entrambi i video non sono chiaramente nitidi come un video di alta qualità che potresti guardare su YouTube o Twitch. Inoltre, questo aggiornamento si applica solo ai video appena caricati, quindi i video più vecchi non vedranno i miglioramenti.

Detto questo, è promettente vedere che Twitter si sta impegnando per migliorare la sua esperienza video. Gli aggiornamenti potrebbero estendere la qualità video e la ricerca di Wong ha suggerito che Twitter sta lavorando anche alle opzioni di velocità di riproduzione video.