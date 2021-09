I prezzi più bassi del mese sono direttamente da Trony, con il nuovo volantino gli utenti hanno la possibilità di accedere ad un elevato quantitativo di riduzioni, senza mai essere costretti a recarsi presso determinati punti vendita sul territorio nazionale.

I prodotti sono commercializzati con la solita garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi, e sopratutto sono sempre no brand (solo per la telefonia mobile), ciò sta a significare che gli aggiornamenti di sistema non sono rilasciati da un operatore telefonico, ma sempre e soltanto dal produttore dello smartphone stesso. Gli acquisti, indipendentemente dalla categoria che selezionerete, sono effettuabili solamente in negozio, non sul sito.

Trony: attenzione a queste offerte, sono incredibili

I prodotti in casa Trony sono fortemente scontati rispetto al listino originario, uno dei più importanti è sicuramente il Samsung Galaxy S21+, lo smartphone perfetto per gli utenti che vogliono il massimo e sono disposti a spendere cifre particolarmente elevate. Attualmente, infatti, può essere acquistato, nella sua variante no brand, alla modica cifra di 899 euro.

Nell’eventualità in cui, invece, si fosse interessati ad una serie di prodotti più economici, ovvero al di sotto dei 400 euro di spesa effettivi, il consiglio è di puntare direttamente su soluzioni del calibro di Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Redmi 9C, Vivo Y72, Galaxy A52s, Motorola Moto G20 o il nuovissimo Oppo Find X3 Lite.

