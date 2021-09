Le rimodulazioni dei contratti telefonici sono ormai all’ordine del giorno. Anche Tim ha deciso di aumentare i prezzi di alcune offerte, creando malumore nei propri utenti. Vediamo quali offerte e quali clienti sono colpiti dall’aumento.

Tim: in arrivo aumenti per alcuni clienti

Tim ha comunicato alcuni aumenti alle proprie offerte già nelle settimane scorse. Gli aumenti riguardano le offerte per la telefonia mobile, nello specifico la rimodulazione colpisce 3 promozioni: Tim Supreme, Five IperGo e Iron.

L’aumento per i clienti con queste tariffe sarà pari a 2€ mensili. A differenza delle precedenti rimodulazioni però, l’azienda ha deciso di offrire qualcosa in cambio ai propri utenti, per invogliarli a non cambiare operatore nonostante l’aumento.

Di fatto gli utenti che accetteranno l’aumento e resteranno in Tim, avranno 20 Giga di traffico mensile in più alla velocità del 4G. I nuovi valori saranno aggiornati automaticamente dall’azienda sull’applicazione per il controllo del traffico residuo.

Gli aumenti riguardano esclusivamente i vecchi clienti. Di fatto per le nuove attivazioni è previsto un blocco dei prezzi per almeno i primi sei mesi dalla stesura del contratto..