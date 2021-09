Netflix ha rivelato un nuovo trailer e diverse nuove clip per la stagione 2 di The Witcher, che arriverà su Netflix il 17 dicembre 2021. È stato anche annunciato che la stagione 3 è ufficialmente in lavorazione.

La stagione 2 di The Witcher riprenderà dove è finita la prima, con Geralt di Rivia (Henry Cavill) e Ciri (Freya Allan) uniti sotto la Legge della Sorpresa, dopo che la prima stagione ha accuratamente organizzato il loro eventuale incontro. Questa seconda stagione vedrà Geralt portare Ciri a Kaer Morhen, un luogo dove vengono addestrati i witcher.

The Witcher: Netflix ha rilasciato un nuovo trailer

Questo riporterà Geralt in contatto con Vesemir (Kim Bodnia), il personaggio precedentemente introdotto nel film d’animazione Nightmare of the Wolf. Vesemir appare nel trailer per la prima volta in live-action. La prima clip vede Geralt mettersi al passo con un vecchio amico, Nivellen, interpretato da Kristofer Hivju di Game of Thrones. La loro conversazione fa luce sul passato di Geralt, così come sulla sua attuale situazione con Ciri.

La seconda clip vede Geralt alla ricerca di una creatura conosciuta come Bruxa, dopo aver svegliato Ciri. Ciri esce per incontrare Roach, il cavallo di Geralt, mentre il nostro protagonista si prepara per un incontro con un mostro. Il trailer completo, nel frattempo, ha molta più carne sulle ossa, offrendo più della serie di quanto abbiamo visto fino ad oggi – con un piccolo accenno a quello che è successo a Yennefer (Anya Chalotra) dopo i brutali eventi finali della stagione 1.

Anche Jaskier, il bardo preferito dai fan di Joey Batey, fa la sua apparizione. È stato rivelato anche un secondo film d’animazione di Witcher, insieme a una serie più adatta alle famiglie. Non è chiaro quando la terza stagione di The Witcher entrerà in produzione, ma si spera che il rinnovo anticipato significhi che non dovremo aspettare altri due anni per vedere di più dello spettacolo.