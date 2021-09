Nelle scorse ore si è tenuto l’evento TUDUM, organizzato da Netflix e incentrato sui nuovi contenuti in arrivo sulla piattaforma di streaming. Tra i tantissimi film e serie TV mostrati nel corso della diretta, è stato dedicato ampio spazio a The Witcher.

La serie dedicata a Geralt di Rivia tornerà con una nuova stagione il cui debutto è previsto a fine anno. Gli appassionati dovranno attendere il 17 dicembre per scoprire come continuerà l’avventura dello strigo in compagnia di Ciri.

Considerando che dicembre è ancora piuttosto distante, Netflix ha deciso di condividere su YouTube un nuovo filmato dedicato a The Witcher. Il trailer è intitolato “Verso la seconda stagione” e, nei tre minuti di durata, mostra i temi principali che saranno affrontati nelle varie puntate.

The Witcher si prepara a fare il proprio ritorno su Netflix

Nel filmato è possibile vedere scene provenienti dalla prima stagione che permettono di ricapitolare velocemente quanto accaduto ai vari protagonisti. Tuttavia, il trailer mostra anche scene inedite provenienti dalla nuova stagione.

Possiamo intuire che verrà approfondito il legame tra Geralt di Rivia e Ciri, con la giovane ragazza che imparerà a combattere per difendersi. Particolare attenzione sarà prestata a Yennefer e alla sua magia. Infine, gli appassionati della saga videoludica potranno gioire in quanto anche la caccia ai mostri sembrerà particolarmente importante nello sviluppo della trama.

Purtroppo, le informazioni disponibili sono molto poche quindi bisognerà attendere il 17 dicembre per scoprire tutte le novità. Ci aspettiamo una nuova serie ricca di azione che certamente ricompenserà gli spettatori dell’attesa.