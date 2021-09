SEGA: impazzita sta regalando tantissimi giochi su Steam

SEGA è letteralmente impazzita. Su Steam ha dato il via alla promozione Discovery che, a prezzi incredibili, sta regalando tantissimi giochi. Ce ne sono un'infinità e per tutti i gusti, alcuni addirittura scontati del 90%. Un'occasione ghiotta che gli amanti del gaming non possono lasciarsi sfuggire. Sia che siate alla ricerca dell'ultimo titolo, che del gioco che non avevate mai avuto il coraggio di acquistare, questo è il momento giusto per far crescere la vostra collezione di videogiochi. Ecco la lista di quelli selezionati per voi da Tecnoandroid.