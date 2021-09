Dopo aver cancellato il modello di quest’anno, Samsung sembra aver deciso cosa fare per il suo problema con il Galaxy Note. I rapporti negli ultimi mesi hanno affermato che la societa’ potrebbe interrompere definitivamente la serie Note.

Alcuni rumor sostenevano che Samsung avesse già preso una decisione, in quanto il colosso coreano non aveva rinnovato il marchio Note. Ma poi una notizia e’ arrivata poco fa da un addetto ai lavori: il Galaxy S22 Ultra sarebbe il nuovo Note. Quindi il Galaxy S21 Ultra supporta la S Pen, ma non puoi alloggiare lo stilo all’interno del telefono (come visto sopra).

Se queste perdite sono accurate, la societa’ aggiungerà la S Pen alla serie Galaxy S. Non è chiaro, tuttavia, se realizzerà una versione S22 Ultra senza stilo.

Con o senza S Pen?

I rendering suggeriscono che il Galaxy S22 Ultra avrà uno schermo curvo da 6,8 pollici e bordi arrotondati, e un design pensato per ospitare lo stilo integrato. La S Pen sarà quindi posizionata sul lato sinistro. Di conseguenza, il telefono sarà relativamente spesso, circa 8,9 mm. La fotocamera aumenterà molto probabilmente lo spessore a 10,5 mm.

La cosa insolita di questo presunto design è la protuberanza della fotocamera sul retro. Il telefono ha un modulo fotocamera asimmetrico a forma di P, a differenza di quanto fatto in precedenza da Samsung. Il modulo della fotocamera non assomiglia al design del modulo della fotocamera utilizzato da Samsung per la serie S21. Quest’anno è racchiuso nel telaio in metallo, che conferisce alla serie S21 un design unico.

Nonostante questo, ci sono stati dei leak da fonti affidabili che hanno affermato la presenza di una S Pen nel Galaxy S22 Ultra. La mossa risolverebbe il problema Note, ma farebbe contenti i fan?