Dopo aver visto la sua scheda tecnica praticamente al completo, è ora di avere un assaggio di cosa offrirà il modello europeo di Samsung Galaxy M52 5G. Il nuovo medio gamma di casa Samsung è infatti approdato in Europa.

Samsung ha infatti pubblicato la pagina dedicata a Galaxy M52 5G sulle sue sezioni tedesca e polacca del sito ufficiale. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy M52 arriva in Europa ma senza il jack audio

Le specifiche che leggiamo nelle pagine dedicate sul sito tedesco di Samsung sono estremamente coerenti con quanto emerso in precedenza, eccetto per la presenza del jack audio per le cuffie. Come leggiamo dalle specifiche del modello europeo, per l’audio è presente una porta USB Type-C. Al momento Samsung non ha indicato i dettagli ufficiali sulla disponibilità e il prezzo di lancio del nuovo Galaxy M52 5G. Pertanto ci aspettiamo che arrivi un annuncio ufficiale a breve, torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più anche sul suo eventuale debutto in Italia.

Vi ricordo che il Galaxy M52 monta un display Infinity-O Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, mentre sul retro trovano posto tre fotocamere, rispettivamente da 64 MP (principale), 12 MP (ultra grandangolare) e 5 MP (macro). Integrata nel foro del display c’è invece una cam da 32 MP con effetto bokeh. Chiudiamo con la batteria, una 5.000 mAh con ricarica a 25 W.

5G, come dice il nome stesso, ma non solo: al suo interno è custodito il processore Snapdragon 778G (anche se Samsung non lo specifica apertamente, ma non dovrebbero esserci dubbi), ed è anche presente RAM Plus (inizialmente introdotta da Samsung su A52s) che consente di aggiungere virtualmente 4 GB ai 6 GB di RAM esistenti.