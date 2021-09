Oppo Reno 4 Pro: affrettatevi, con la speciale promo Amazon ora costa pochissimo!

Quando si parla di Oppo Reno 4 Pro, ci si riferisce a quegli smartphone Android di alto livello, fortemente votati all’imaging e in grado di placare le esigenze più complesse. A renderlo tanto interessante vi è il display Touchscreen da 6.5 pollici che pone questo Oppo al vertice della categoria. Ma il merito è anche della risoluzione di 2400×1080 pixel. In quanto a funzionalità, a tale modello non manca veramente nulla. A partire dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS.

Oppo Reno 4 Pro: tutte le caratteristiche del dispositivo

Insomma, la bella notizia è che OPPO Reno4 Pro si trova ora in offerta su Amazon a 429€, un sconto esagerato del 50% rispetto al prezzo di listino. In particolare la versione in offerta è in colorazione Green Glitter.

Oppo Reno 4 Pro è dotato di SoC Snapdragon 765g, ben 12GB di RAM e 256GB di storage interno, espandibili via microSD. L’ampio display da 6.5″ è un AMOLED in risoluzione FullHD+, con refresh rate a 90Hz e una lieve curvatura ai bordi. A rendere il tutto più speciale vi è la colorazione OPPO GLOW (versione Green Glitter).

Dal punto di vista fotografico, OPPO Reno4 Pro è dotato di una fotocamera principale da 48MP, affiancata da un’ottica grandangolare e da una telephoto con zoom 2X. I video sono uno dei punti di forza di OPPO Reno4 Pro, con stabilizzazione Ultra Steady Video Pro e un algoritmo HDR che regola l’esposizione per realizzare scatti pazzeschi.

Non manca la ricarica SuperVOOC 2.0 con output a 65W, ricarica lo smartphone da 0 a 100% in poco più di 30 minuti.