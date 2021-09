Ford Mustang Mach-E diventa il primo veicolo elettrico a superare il test della polizia di stato del Michigan.

Ford ha presentato il veicolo elettrico al dipartimento per la valutazione all’inizio di questo mese. Ha anche presentato la Mustang Mach-E per il servizio di polizia nel Regno Unito dopo aver ricevuto un notevole interesse dai dipartimenti locali.

La Mustang Mach-E è diventata quindi il primo veicolo elettrico a superare la valutazione, diventando a tutti gli effetti un auto che sara’ utilizzata in casi di emergenza. Il veicolo elettrico è stato sottoposto a parametri di prova come velocità massima, accelerazione, inseguimento ad alta velocità e frenata. La valutazione comprende anche le caratteristiche di gestione della risposta alle emergenze del veicolo.

Le parole della societa’

L’amministratore delegato di Ford Pro Ted Cannis ha dichiarato che il successo della Mustang Mach-E rappresenta la capacità di Ford di costruire veicoli elettrici affidabili e

“Il fatto che la Mustang Mach-E abbia superato con successo l’estenuante valutazione della Polizia di Stato dimostra che Ford è in grado di costruire veicoli elettrici capaci, resistenti e affidabili anche per i lavori più impegnativi“, ha affermato. Ha anche aggiunto che il il marchio sbloccherà presto anche nuove opportunità elettriche per i propri clienti commerciali.

Il veicolo elettrico basato sulla Mach-E GT è dotato di una tecnologia di trazione integrale a doppio motore. Il motore può generare una potenza di 480 CV e una coppia massima di 813 Nm. Questa versione dell’auto elettrica ha un’autonomia di 402 km. Il rapporto ha anche menzionato che Ford ha anche presentato la Mustang Mach-E per il servizio di polizia nel Regno Unito. Ha aggiunto inoltre che molti altri reparti militari hanno mostrato interesse per questo veicolo elettrico, e che non mancheranno altre collaborazioni, magari proprio in Italia.