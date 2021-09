Il fotografo cinese Shuchang Dong ha battuto migliaia di fotografi e professionisti di tutto il mondo per vincendo l’Astronomy Photographer of the Year 2021.

Il premio, giunto alla sua tredicesima edizione, è gestito dal Royal Observatory Greenwich del Regno Unito in associazione con l’assicuratore Liberty Specialty Markets e BBC Sky at Night Magazine. L’immagine di Dong raffigura l’eclissi solare anulare che si è verificata il 21 giugno 2020 ed è stata scattata ad Ali in Tibet, utilizzando una fotocamera Fujifilm XT-4.

Oltre a vincere il primo premio di 10000 sterline, l’immagine di Dong sarà esposta insieme ad altre immagini selezionate in una mostra presso l’osservatorio inaugurato il 18 settembre. Il concorso ha ricevuto oltre 4500 iscrizioni da 75 paesi.

La bellezza della semplicità e l’eccellenza tecnica dell’immagine di Dong hanno incantato i giudici. Il giudice di gara László Francsics ha dichiarato: “La perfezione e la semplicità, un vero capolavoro”.

Altre categorie vincenti

Le immagini vincitrici di altre categorie e premi speciali includono l’affascinante danza dell’aurora ripresa dal ponte di una nave dal Terzo Ufficiale Dmitrii Rybalka in Russia, Venere che sorge sull’orizzonte roccioso della Luna di Nicolas Lefaudeux, una scia di stelle immoratalata durante il blocco da Deepal Ratnayaka nel Regno Unito e l’immagine del razzo di Space X Falcon 9 che passa davanti la Luna, scattata da Paul Eckhardt (USA).

Il quindicenne Zhipu Wang (Cina) si porta a casa il primo premio nella categoria Young Competition per la sua sorprendente composizione del Sole, della Luna e dei pianeti del Sistema Solare.

Steve Marsh, Art Editor di BBC Sky at Night Magazine, che è anche giudice del concorso, ha dichiarato del concorso di quest’anno: “La comunità globale di astronomi ci ha mostrato ancora una volta di cosa sono capaci. Da incredibili nuove interpretazioni del nostro Sistema Solare a nuove visioni della nostra Galassia e dell’Universo”.