Il 22 Dicembre 2020 Iliad accoglieva la rete 5G nelle sue tariffe. Oggi l’operatore telefonico amplifica addirittura l’elenco degli smartphone compatibili con la rete di quinta generazione, grazie all’inserimento di dispositivi Oppo, Xiaomi, Motorola e Nokia, ma anche di sei nuovi brand non supportati in passato.

Iliad: si aggiorna la lista degli smartphone compatibili con la rete 5G

I dispositivi in questione sono: Oppo Find X3 Lite e Find X3 Neo; Xiaomi Mi 11, Mi 11 Lite 5G, Mi 11i, Redmi Note 9T 5G e Redmi Note 10 5G; Motorola Edge+, Moto G 5G, Moto g50 e Moto g100; Nokia X10 e X20.

A questi poi, Iliad ha inserito anche sei nuovi marchi, nonché Google, OnePlus, Poco, Samsung, Sony e Vivo. Nel dettaglio: Google Pixel 5 e Pixel 4a 5G; OnePlus 8T e 8T+ 5G; Poco F3; Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G, Note20 5G e Note20 Ultra 5G; Sony Xperia 5 II; Vivo X51 5G.

Il nuovo elenco completo

Riassumendo, nella nuova lista troviamo:

L’operatore evidenzia che sta “lavorando per includere tra i dispositivi compatibili con la rete 5G iliad tutti gli smartphone 5G”. Va detto che i cellulari Google Pixel 5 e Pixel 4a 5G non vengono distribuiti in Italia.