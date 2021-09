In Italia Iliad rappresenta oramai l’operatore di riferimento nel campo della telefonia mobile. Nel corso di questi ultimi mesi però il provider francese sta lavorando per un ulteriore upgrade nel nostro Paese. Il progetto che porta ad una presenza di Iliad nel campo della telefonia fissa è sempre più realtà.

Iliad accelera ancora: il doppio partner per le offerte Fibra ottica

A breve, il provider rilascerà quindi le sue prime tariffe per la Fibra ottica. In base alle indiscrezioni degli addetti ai lavori, anche le offerte legate alla telefonia fissa di Iliad dovrebbero essere caratterizzate da contenuti all inclusive con i costi più bassi del mercato.

Per garantire piena operatività ai suoi clienti, Iliad si è scelta partner molto affidabili. Per il lancio della Fibra ottica, il gestore si è affidata a Open Fiber e FiberCop. Con la partnership di Open Fiber già siglata da mesi, la novità di queste ultime settimane è l’accordo raggiunto dal provider francese con la compagnia FiberCop di TIM.

Come noto, Iliad può anche già vantare l’autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico per operare nel campo della telefonia fissa. A seguito di questi necessari step burocratici, l’attenzione del pubblico è tutta rivolta alle possibili tempistiche per l’arrivo delle prime offerte di Fibra ottica.

Smentite le voci che parlano di un arrivo per la telefonia fissa già nella scorsa estate, alcune voci parlano di una disponibilità delle offerte Iliad già per quest’autunno. Verosimilmente però i tempi saranno maturi soltanto nel prossimo anno.