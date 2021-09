Il comparto fotografico del prossimo top di gamma Google Pixel 6 Pro non ha più segreti. Le specifiche tecniche dei sensori che andranno a costituire il modulo sono state svelate dalle anticipazioni più recenti. Emergono anche i primi dettagli sul Pixel 7!

Google Pixel 6 Pro: tutti i dettagli sul comparto fotografico del dispositivo!

Dopo aver dato svelato buona parte dei dettagli riguardanti le varie componenti del prossimo smartphone Google, XDA-developers diffonde le specifiche del comparto fotografico dello smartphone Google Pixel 6 Pro.

Stando a quanto riferito dalla fonte, il top di gamma Pixel 6 Pro, il cui modulo fotografico sarà posto in una sezione particolarmente sporgente della scocca presente sul retro, avrà tre sensori. Il principale sarà il sensore grandangolare da 50 megapixel ISOCELL GN1 prodotto da Samsung. A seguire trovano posto due ulteriori sensori di casa Sony: un secondario ultra-gandrangolare da 12 megapixel e un sensore secondario da 48 megapixel. Quest’ultimo sarà caratteristica esclusiva del Google Pixel 6 Pro!

Le informazioni sulla fotocamera anteriore non sono ancora complete. Le voci riferiscono la presenza di un sensore da 12 megapixel nel Google Pixel 6 e un sensore da 8 megapixel nella versione Pixel 6 Pro.

In attesa del lancio dei due dispositivi, inizia a far parlare di se quello che è momentaneamente definito come il “Google Pixel 7“. Il nome in codice del top di gamma del colosso di Mountain View sembra essere “Pipit” ma questo è l’unico dettaglio certo fino ad ora emerso. La sua comparsa in rete lascia credere che non mancherà molto dal venir fuori dei primi indizi sul dispositivo previsto per il prossimo anno.