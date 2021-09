Per quanto possa essere difficile da credere, Fortnite ha quasi mezzo decennio. Come negli anni precedenti, l’azienda è tornata con una festa di compleanno in tutta l’isola per celebrare il traguardo, tra cui torte di compleanno giganti e ricompense per il completamento di alcune sfide. I giocatori che completano tutte le sfide prima che scadano possono aspettarsi un nuovo piccone e altro ancora.

Dopo anni di sviluppo, Fortnite è stato rilasciato a luglio 2017, sebbene la versione battle royale sia stata rilasciata pochi mesi dopo, il 26 settembre 2017. Ciò rende questa domenica il quarto compleanno della popolare modalità di gioco, a dimostrazione che il gioco rimane popolare anni dopo il suo picco.

Fortnite: ecco le ricompense per il 4° compleanno

Epic organizza sempre a Fortnite una festa di compleanno che dura alcuni giorni, dando ai giocatori il tempo di completare le sfide e ottenere i premi. Questa volta, chiunque finisca i compiti riceverà un piccone per torta di compleanno (‘Hooplah Hammer’), oltre a una quarta torta di compleanno e un’emoticon cupcake numero quattro.

Completare la sfida del compleanno di quest’anno è semplice: devi ballare davanti a quattro torte, che si trovano in tutti i principali punti di interesse, oltre a mangiare quattro fette di torta in quattro partite diverse. Allo stesso modo, troverai regali incartati intorno all’isola di Battle Royale: lanciane quattro per completare la ricerca.

Tieni presente che c’è un numero limitato di fette di torta disponibili in ogni posizione della torta di compleanno; una volta consumati da altri giocatori, dovrai recarti in una posizione diversa o aspettare la prossima partita. Per questo motivo, è meglio terminare la sfida all’inizio di una partita.