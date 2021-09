Durante le scorse partite di campionato di calcio della Serie A, ovvero durante le sfide tra Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio si sono verificati dei malfunzionamenti della nota piattaforma DAZN. Per questo motivo, l’azienda aveva anticipato che avrebbe fornito degli indennizzi agli utenti coinvolti e così è stato.

DAZN offre un mese di visione gratuito a tutti gli utenti che hanno avuto disservizi durante le scorse partite

Le scorse partite tra Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio sono state un po’ turbolente per alcuni utenti abbonati a DAZN. In questa occasione si sono infatti verificati dei disservizi sulla piattaforma che hanno comportato un vero e proprio blackout e che è durato circa mezz’ora. In un primo momento, la società ha subito confermato l’effettiva presenza di questi disservizi, promettendo che ci sarebbero stati degli indennizzi per gli utenti coinvolti in questa situazione.

Successivamente, l’azienda ha poi deciso e confermato in queste ore che gli utenti che sono stati coinvolti riceveranno un mese di visione gratuito. Ecco infatti cosa ha dichiarato DAZN: “In relazione a quanto accaduto nel corso delle partite delle 18.30 del 23 settembre, DAZN conferma che tutti i clienti impattati ovvero coloro che non sono riusciti ad accedere all’APP fino al ripristino del servizio, potranno usufruire di un mese di visione senza ulteriori costi aggiuntivi. Tali utenti riceveranno nel corso dei prossimi giorni, direttamente da DAZN, una comunicazione via e-mail a conferma dell’offerta di un mese gratuito. DAZN ribadisce, inoltre, che prosegue il dialogo e il confronto con la Lega Serie A in un immutato clima di collaborazione e trasparenza”.