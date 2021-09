Covid: secondo uno studio potrebbe diventare un semplice raffreddore

A far tornare tanta speranza in tutto il mondo ci ha pensato la scienziata Sarah Gilbert la quale ha lavorato alla creazione del vaccino AstraZeneca. Proprio lei ha assicurato che non ci saranno varianti più letali del Covid. Anzi, la dottoressa pensa che “Il Covid si indebolirà e finirà per causare solo un comune raffreddore”.

Queste sono dunque le parole in cui tutti ripongono grandi speranze. “Diventerà meno virulento man mano che circola nella popolazione. Non c’è motivo di pensare che avremo una versione più virulenta di Sars-CoV-2“. Infine quello che tu ti sia auspicano ormai da oltre un anno e mezzo: “il Covid 19 diventerà molto probabilmente come tutti i coronavirus che circolano ampiamente e causano raffreddori”

Sara Gilbert: il virus si trasformerà e diventerà come gli altri coronavirus, un semplice raffreddore

Secondo la professoressa esistono già quattro tipi diversi di coronavirus umani a cui di solito la popolazione mondiale non dà troppa importanza e in questo caso il Covid diventerà uno di quelli con alte probabilità.

“Viviamo già con quattro diversi coronavirus umani a cui non pensiamo mai molto e alla fine Sars-CoV-2 diventerà uno di quelli. È solo una questione di quanto tempo ci vorrà per arrivarci e quali misure dovremo prendere per gestirlo nel frattempo“.

“Questo virus probabilmente non è un killer in quanto non uccide i bambini. Si sistemerà in un comune raffreddore», ha confermato David Matthews. Nonostante la dipendenza del mondo dai vaccini Covid per gestire la pandemia, incluso il vaccino di Oxford, Dame Sarah ha continuato a dire alla folla che sta lottando per ottenere finanziamenti per aiutare a «prevenire future pandemie“.