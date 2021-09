Il volantino Comet non finisce davvero mai di stupire, per l’occasione l’azienda ha deciso di offrire all’utente la possibilità di accedere ad alcune proposte incredibili, tutte attivate per invogliare all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale, e garantendo nel contempo un risparmio senza precedenti.

La campagna promozionale, a differenza di quanto accade ad esempio da Euronics, è disponibile senza limitazioni sul territorio nazionale. I clienti possono accedervi in ogni negozio in Italia, come anche tramite il sito ufficiale dell’azienda stessa, il quale offre la possibilità di godere della spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui si dovessero superare i 49 euro di spesa effettivi.

Comet: offerte e prezzi veramente bassissimi

I prodotti in promozione da Comet riescono a convincere tantissimi utenti, in quanto permettono di accedere anche ai top di gamma più interessanti di tutto l’anno. Uno di questi è chiaramente l’Apple iPhone 12 Pro, recentemente surclassato dal nuovo modello. Il prezzo risente della commercializzazione leggermente datata, infatti può essere acquistato a 999 euro, sempre nella variante no brand e con 128GB di memoria interna.

Coloro che invece vorranno accedere ad alcuni dei prezzi più bassi, e modelli altrettanto interessanti, potranno decidere di affidarsi a Realme GT Master Edition o Xiaomi Mi 11i, i migliori della fascia sotto i 400 euro, senza però dimenticarsi di Galaxy A32, Oppo Reno 4Z, Xiaomi Redmi 9C, Realme Narzo 30 o anche Oppo A94.

I dettagli del volantino Comet sono disponibili nelle pagine sottostanti.