I prezzi attivati da Bennet nel periodo corrente, raccolgono tantissime occasioni che gli utenti devono saper cogliere al volo, per riuscire a raggiungere i prodotti più desiderati, senza mai essere costretti a spendere cifre particolarmente elevate.

Il risparmio è di casa da Bennet, la nuova campagna promozionale risulta essere disponibile in ogni singolo negozio sul territorio, ma non online sul sito ufficiale dell’azienda stessa. I prodotti sono tutti commercializzati con la solita garanzia di 24 mesi, mentre le scorte non dovrebbero assolutamente rappresentare un problema.

Ricordatevi di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale, al suo interno troverete ad attendervi tantissimi codici sconto Amazon.

Bennet: queste sono le offerte più assurde

Bennet è decisamente assurda, in questi giorni l’azienda è stata in grado di lanciare una campagna promozionale veramente incredibile, invogliando i consumatori all’acquisto di un modello di smartphone non propriamente recente. Stiamo parlando dell’ottimo Apple iPhone 11, ormai in commercio da quasi 2 anni, ed ancora acquistabile con un esborso finale di 599 euro (per quanto riguarda la variante con 128GB di memoria interna).

Non mancano occasioni legate al mondo Android, i dispositivi effettivamente acquistabili sono appartenenti alla fascia bassa della telefonia mobile, e vanno a toccare i vari galaxy A12, Galaxy A22 o anche il più economico Galaxy A02s, con prezzi che non superano i 240 euro. Molto allettante è la proposta applicata al Galaxy A12, alla cifra finale di 169 euro, sarà difatti possibile pensare di ricevere anche la Huawei Band 4E.

Per conoscere da vicino la campagna promozionale, ricordatevi di aprire le pagine che trovate elencate nell’articolo.