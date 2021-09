Siamo tutti in attesa di saggiare le potenzialità tecniche e grafiche di Android 12, atteso dal grande pubblico presumibilmente entro il prossimo 4 Ottobre 2021. La data è solo indicativa ma certamente saranno i Google Phone ad accedervi per primi. Temporaneo stop, invece, per tutta una serie di altre categorie di device legati ad altri brand terzi.

Mishaal Rahman di XDA Developers ha definito la nuova presunta data di rilascio dopo essere entrato in possesso di alcuni documenti interni a Google referenti la versione stabile postuma alla AOSP (Android Open Source Project). Scopriamo i dettagli.

Android 12 in arrivo entro il 4 Ottobre, ma non per tutti

La schermata condivisa da Rahman pare non lasciare alcuno spazio a dubbi di alcun genere. Il prossimo 4 ottobre sembrerebbe essere la data definitiva per il rollout di entrambe le versioni del sistema operativo.

Con filo diretto alla pubblicazione della nuova ROM ci potrebbero essere i nuovi dispositivi della gamma Google Pixel 6, con la società che si è già impegnata nel rilasciare alcune immagini in anteprima insieme ad un video in cui entrano in azione gli inediti smartphone. Nonostante questo all’interno die widget è chiara l’evidenza di un’altra data, ed in particolare quella del 19 Ottobre. Possibile, quindi, che i due smartphone arriveranno postumi al rilascio della nuova versione Android nel mercato statunitense.

All’interno del documento è possibile leggere anche che le precedenti versioni sono giunte prima dell’effettiva data di presunta pubblicazione con Android 10 arrivato il 3 settembre 2019 ed Android 11 l’8 settembre 2020.

All’interno di questa pagina è possibile scoprire la lista dei dispositivi che possono già installare la Beta del nuovo OS.