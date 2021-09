Continuano i grandi aggiornamenti in casa WhatsApp. La piattaforma di messaggistica istantanea, che durante l’estate ha assicurato un upgrade molto gradito al pubblico come la riproduzione accelerata delle note audio, ha lanciato proprio sul finire dell’estate un ulteriore upgrade, questa volta dedicato all’invio delle foto.

WhatsApp guarda Instagram per l’upgrade delle foto

Ad ispirare il nuovo upgrade di WhatsApp c’è il modello di Instagram. Gli sviluppatori della chat hanno guardato al social network più popolare al mondo ed in particolare ad un’estensione disponibile attraverso la piattaforma Direct.

Proprio come già possibile su Direct, ora anche su WhatsApp si potranno inviare ad amici e contatti delle rubrica le immagini rapide, ossia immagini da visualizzare soltanto nel momento dell’apertura. In pratica, anche sulla piattaforma di messaggistica arrivano le immagini disponibili in “una sola visualizzazione”.

Al momento dell’invio della foto in chat, gli utenti che desiderano inviare immagini a tempo dovranno effettuare la spunta sull’opzione dell’unica visualizzazione. Per i destinatari, una volta visualizzata la foto in prima istanza, l’immagine sarà eliminata in automatico dal dispositivo ed anche dalla chat, senza possibilità di nuova visione.

Attraverso questo upgrade gli sviluppatori hanno pensato a due possibili benefici. In prima istanza, su WhatsApp saranno ora possibili conversazioni ancora più istantanea. Al tempo stesso, grazie a questo upgrade gli utenti avranno modo di risparmiare spazio sulla memoria dello smartphone, eliminando proprio le foto ricevute via conversazioni.

Il roll out dell’aggiornamento è giunto su iPhone e su Android. A breve l’estensione sarà disponibile anche su smartphone meno recenti Android.