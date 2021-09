Vodafone ha cambiato alcune tariffe dei suoi listini anche nelle ultime settimane. In linea di continuità con le precedenti rimodulazioni di prezzo che hanno interessato le promozioni della telefonia mobile, anche ora il gestore non cambia strategia. Nel dettaglio i nuovi rincari sono riservati alcuni vecchi clienti con attiva la Special 50 Giga.

Vodafone, costi più alti di 2 euro per la tariffa da 50 Giga

La Special 50 Giga è da sempre considerata una delle migliori iniziative di Vodafone. I clienti possono scegliere questa ricaricabile, previa portabilità del numero da altro provider.

In base ai nuovi listini, la Special 50 Giga ha previsto un rincaro sino a 2 euro ogni trenta giorni. Il prezzo della ricaricabile è di 9,99 euro per tutti gli utenti con precedente prezzo fissato a 7,99 euro. Il prezzo della ricaricabile sale invece a 8,99 euro per gli abbonati che sino a qualche settimana fa pagavano 6,99 euro.

Al netto degli aumenti di prezzo che si sono verificati in queste ultime settimane, però, Vodafone non ha modificato le soglie di consumo a disposizione dei singoli utenti. Gli abbonati del gestore potranno quindi beneficiare ancora di chiamate senza limiti verso tutti, SMS illimitati e 50 Giga per navigare in internet.

Così come per gli altri aumenti tariffari di altre promozioni, anche i rincari relativi alla Special 50 Giga riguardano solo ed esclusivamente i vecchi abbonati. Per i nuovi, invece, c’è una sostanziale novità per i costi mensili. Vodafone infatti assicura un blocco dei prezzi nel primo semestre. Da rinnovato regolamento commerciale, per le ricaricabili di listino Vodafone prevede la garanzia di costo bloccato nei primi sei mesi.