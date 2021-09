Netflix ha rilasciato il trailer di Violet Evergarden: The Movie, che porrà fine alla storia arrivando sulla piattaforma il mese prossimo.

La tanto amata serie si svolge in un’Europa alternativa del XX secolo e segue Violet Evergarden, una soldatessa in pensione. E’ costretta a integrarsi nella vita civile dopo aver perso le braccia in battaglia, e va a lavorare come Auto Memory Doll, una persona che aiuta gli altri scrivendo per loro.

Qui cerca di imparare a comprendere i sentimenti umani, in particolare la frase che il suo superiore disse in punto di morte.

La serie Violet Evergarden è iniziata come una light novel dal 2015 al 2020, scritta da Kana Akatsuki e illustrati da Akiko Takase. La serie è stata adattata in una serie anime nel 2018 da Kyoto Animation e ha anche ricevuto un adattamento cinematografico chiamato Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll. La serie sia in stampa che in tv ha vinto numerosi premi, e la light novel ha vinto il Kyoto Animation Award come “Best Novel” e ha vinto “Best Animation” ai Cruchyroll Anime Awards 2019.

Quando vedremo la serie: data di uscita in anteprima

Anche Violet Evergarden: The Movie sta già vincendo premi: ha gia’ guadagnato “Excellent Animation of the Year” ai Japanese Academy Awards e il “Excellence Award in Animation” al Japan Media Arts Festival. Sia la serie che il film precedente sono disponibili su Netflix. Violet Evergarden: The Movie si unirà a loro e segnerà anche l’ultimo capitolo della storia di Violet.

Il film vedrà come protagonisti Yui Ishikawa nei panni di Violet Evergarden, nonché Daisuke Namikawa, Takehito Koyasu, Hidenobu Kiuchi, Haruka Tomatsu, Koki Uchiyama, Aya Endô, Minori Chihara, Kaori Mizuhashi e Rina Satô, che stanno riprendendo i loro ruoli dal precedente adattamenti anime.

Violet Evergarden: The Movie sarà presentato in anteprima su Netflix il 13 ottobre.