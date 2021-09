Il volantino Unieuro punta a distruggere completamente le offerte delle dirette concorrenti del mercato italiano, garantendo agli utenti la possibilità di accedere a prezzi sempre più bassi e convenienti. Il risparmio è garantito su ogni acquisto effettuato, senza vincoli o limitazioni di alcun tipo.

Avete capito bene, risparmiare è possibile sia recandosi in ogni punto vendita sparso per il territorio nazionale, che collegandosi fisicamente al sito ufficiale. In questo secondo caso è prevista la possibilità di ricevere gratuitamente la merce presso il proprio domicilio, ma solo nel momento in cui si supereranno i 49 euro di spesa effettivi (in caso contrario, richiedetela sempre in negozio).

Unieuro: il volantino che nessuno si aspettava

Il risparmio con Unieuro è davvero ai massimi livelli, tutti gli utenti possono finalmente acquistare l’ultimo Samsung Galaxy S21, senza mai essere minimamente costretti a spendere cifre troppo elevate. Il prodotto è disponibile nel periodo corrente a soli 649 euro, un prezzo decisamente ridotto rispetto al listino originario, ed ancora più che interessante se confrontato con le prestazioni garantite.

Volendo invece acquistare un modello più economico, il consiglio è di buttarsi a capofitto su soluzioni del calibro di Xiaomi Mi 10T Lite, Oppo Find X3 Lite, Samsung Galaxy A12, Wiko Power U10, Oppo Reno 6 o anche Galaxy A16, senza dimenticarsi del buon oppo A74.

Tutti gli altri sconti del volantino Unieuro sono effettivamente disponibili nelle pagine che trovate poco sotto, in questo modo avrete l’occasione di scoprire e conoscere da vicino i vari sconti pensati per voi.