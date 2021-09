TIM ha grandi progetti per questa stagione autunnale. Il provider italiano vuole assicurare a tutti i nuovi clienti una serie di tariffe low cost che prevedono consumi illimitati e prezzi da ribasso. Il provider in particolare vuole competere con la Giga 120 targata Iliad.

TIM, le due tariffe d’autunno contro Iliad

Le promozioni a disposizione degli abbonati di TIM saranno due. In primo luogo tutti gli interessati potranno scegliere la ricaricabile chiamata Gold Pro. Gli abbonati che andranno ad attivare questa promozione riceveranno consumi senza limiti per le telefonate e gli SMS. Sono previsti inoltre nel pacchetto anche 70 Giga per la connessione internet. Per il rinnovo mensile della promozione è prevista una spesa di 7,99 euro ogni trenta giorni.

La seconda altrettanto vantaggiosa ricaricabile prevista da TIM per tutti i nuovi abbonati è la Steel Pro. Gli utenti che opzionano questa promozione riceveranno un ticket completo con consumi senza limiti per chiamate e messaggi ed anche 50 Giga per la connessione internet. In questo caso, il prezzo mensile per il rinnovo è leggermente inferiore: soltanto 6,99 euro ogni trenta giorni.