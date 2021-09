Da ieri 24 settembre 2021 sono disponibili, nei negozi TIM e sul sito e-commerce di TIM, i nuovi iPhone ed iPad di Apple, tra cui l’innovativo ed elegante iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini e il nuovo iPad (9°generazione) altamente performante.

La nuova linea è già disponibile anche in pre-vendita sugli stessi canali di distribuzione. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim inserisce i nuovi iPhone nel proprio listino

I modelli di iPhone 13 e di iPad sono acquistabili anche a rate a partire da 28 euro al mese, con addebito sulla bolletta della linea fissa o con finanziamento TIMFin. Inoltre, con TIM la navigazione si trasforma gratuitamente in 5G: per tre mesi i clienti TIM avranno abilitata la propria offerta per navigare sulla rete mobile di nuova generazione. Disponibili in quattro splendidi colori: grafite, oro, argento, e il nuovissimo blu sierra iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, introducono il nuovissimo display Super Retina XDR con ProMotion e refresh rate adattivo fino a 120Hz così l’esperienza touch è ancora più veloce e reattiva.

I clienti potranno provare iPhone 13 con la rete mobile 5G di TIM, riconosciuta come la più veloce in download d’Europa da Opensignal, lo standard globale indipendente per la misurazione della user experience delle reti mobili. I clienti di TIM, infatti, hanno raggiunto una velocità di download media di 296,5 Mbps. TIM, inoltre, è entrata nella top 30 mondiale per aver consentito un miglioramento nel passaggio dalla rete 4G a quella 5G in termini di velocità di download e upload, nella diffusione di video e nella gaming experience.

Già lo scorso luglio 2021, Ookla, società leader a livello mondiale nella misurazione e analisi delle reti fisse e mobili, ha valutato la rete TIM 5G come la più veloce in Italia per il periodo aprile – giugno 2021. Ad oggi il 5G di TIM ha raggiunto a Milano oltre il 90% di copertura. Il servizio, disponibile per cittadini e imprese, è attivo in numerose città con una velocità fino a 2 Gigabit al secondo.