Una delle funzioni mancanti alla piattaforma di cloud gaming di Google, almeno per quanto riguarda Android, è la presenza di una chat vocale da usare durante il gioco.

Vi ricordo che Stadia è una piattaforma creata da Google che permette grazie alla quale è possibile giocare in streaming su vari dispositivi. È accessibile esclusivamente tramite internet con una connessione minima consigliata di 10 Mbps. Scopriamo insieme la novità.

Stadia: l’applicazione potrebbe integrare la chat vocale

Negli scorsi mesi si è tanto parlato della possibilità di vedere questa funzione dato che l’app ha iniziato a richiedere l’autorizzazione ad utilizzare il microfono, ma adesso sembrerebbe arrivare una svolta. All’interno dell’ultima versione dell’app, più in particolare la 3.36, è stato scovato un link ad una pagina di supporto Google che parla dei dispositivi, come controller esterni, da utilizzare con Stadia.

Si fa inoltre riferimento esplicitamente alla chat vocale e a come utilizzarla con l’app Android: “Quando colleghi il controller Stadia al tuo dispositivo mobile Android o ti colleghi ad esso in modalità wireless, sarai in grado di ascoltare e rispondere alla chat vocale in-game quando colleghi un auricolare con microfono al controller“.

In passato, questa stessa pagina non faceva menzione della chat vocale: ovviamente non c’è ancora nulla di certo, ma comunque questo ci fa ben sperare che la funzione sia in arrivo a breve. Arrivati a questo punto non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per scoprire tutti i dettagli.