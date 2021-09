Per chi conserva vecchi oggetti, ci sono delle ottime notizie. Infatti, alcuni di questi sono veramente rari e per questo possono valere un bel gruzzoletto. Tecnologicamente parlando, si tratta di oggetti comunque inutili, ma dal punto di vista del collezionista non lo sono affatto. Questo perché ce ne sono davvero tanti che farebbero ogni cosa pur di ottenere anche solo uno di questi oggetti, anche a cifre estremamente alte. Scopriamo di seguito questi 5 oggetti rari del passato che i collezionisti cercano incessantemente.

Oggetti che valgono una fortuna: il Nokia 3310 è intramontabile

Nokia 3310

Il primo oggetto di cui vi parliamo è il Nokia 3310, diventato un vero e proprio cult della telefonia mondiale. Di fatto, il suddetto è diventato nuovamente famoso anche grazie ai social network, dove venivano condivisi molti meme in relazione alla sua durevolezza. Oggi il suo valore di mercato è di circa 130 euro.

iPhone 1 (prima generazione)

Il secondo oggetto che andremo ad elencare è sicuramente la punta di diamante di Apple, ossia l’iPhone 1. Il succitato veniva venduto a prezzo di mercato a 499 euro, ma oggi, dato che parliamo di un oggetto di collezione, può valere una cifra assurda: 10.000 euro!

iPod 1 (prima generazione)

Rimanendo in tema Apple, c’è anche il glorioso iPod 1. Il suddetto è diventato un vero cult nel corso degli anni, anche grazie al suo design con il taso a cerchio. Oggi può valere una cifra non male: 4000 euro.

Walkman Sony

Introduciamo uno dei pezzi più importanti degli anni ’80 e ’90 costruito da Sony: il walkman. Il suddetto ha accompagnato quasi tutti gli adolescenti di quel tempo, e oggi può valere una cifra importante: 600 euro.

Cartuccia MarioKart64

Concludiamo con i videogiochi. Sicuramente qualcuno avrà giocato a questo stupendo videogioco per Nintendo 64: Super Mario Kart. Oggi, il succitato viene venduto a una cifra decisamente alta: 2.000 euro.