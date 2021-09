Netflix offre a tutti i suoi abbonati una serie di grandi serie tv in questo mese di Settembre. La galleria della tv streaming si è arricchita con i titoli più attesi come La casa di carta, Lucifer ed anche Sex Education.

La disponibilità delle migliori serie tv per Netflix coincide però con una battaglia aperta da parte dei tecnici contro la pratica, diffusissima, degli account condivisi. Nelle settimane a venire, gli sviluppatori vogliono mettere un freno a questo problema.

Netflix, la lotta agli account condivisi

Già in estate, tanti utenti hanno riscontrato problemi durante le fasi di login sul loro account. Prima dell’accesso sulla piattaforma, gli utenti hanno letto questo messaggio: “Se non vivi con il titolare dell’account, ti serve un tuo account per continuare a guardare Netflix. È il tuo account? Ti invieremo un codice di verifica”

Tale messaggio di errore è riservato da Netflix a tutti coloro che hanno condiviso in passato il loro account con sconosciuti o che, allo stato attuale, stanno condividendo il loro profili con amici, parenti e persone al di fuori del nucleo familiare. In associazione a questa comunicazione, la piattaforma ha imposto anche una sorta di limite per gli accessi al profilo incriminato.

Nelle settimane a venire, i controlli di Netflix si intensificheranno al fine di far rispettare a tutti gli utenti le vigenti norme della piattaforma. In base alle attuali disposizioni della piattaforma, l’unica forma di condivisione del profilo ammessa è quella con i conviventi del proprio nucleo familiare. Per i trasgressori, potrebbe essere disposto il ban dal servizio.