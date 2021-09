Il nuovo volantino di MediaWorld vince a mani basse su Unieuro, proponendo al pubblico italiano una buonissima dose di sconti molto interessanti, con prezzi sempre più all’avanguardia, anche applicati sui migliori dispositivi attualmente in circolazione.

Uno dei più grandi pregi di tutte le campagne promozionali dell’azienda, riguarda la disponibilità sul territorio, è bene ricordare infatti che gli acquisti possono essere completati indistintamente dalla provenienza, e sopratutto anche sul sito ufficiale dell’azienda stessa. I clienti potranno ricevere la merce presso il proprio domicilio, previo pagamento delle spese di spedizione.

MediaWorld: questi sconti sono tutti vostri

Il volantino MediaWorld non delude assolutamente le aspettative, i vari utenti si ritrovano a poter scegliere se acquistare un top di gamma, o più semplicemente un dispositivo economico. Nel primo caso incrociamo l’incredibile Samsung Galaxy S21+, un vero e proprio must-have per questo 2021, nel caso in cui si desiderassero prestazioni incredibili; il prezzo attuale di vendita, pari a 799 euro, rappresenta il giusto compromesso per riuscire ad acquistarlo.

In alternativa il consiglio è di puntare nella fascia entro i 400 euro, in tal caso sarà possibile mettere le mani su Oppo Reno 6, Galaxy A52s, Oppo Find X3 Lite, Oppo A74, Galaxy A22 o anche Galaxy A32.

Le occasioni, come potete notare direttamente dal nostro articolo, sono davvero moltissime, per questo motivo consigliamo caldamente di aprire quanto prima le pagine che abbiamo elencato come galleria fotografica, potrete conoscere ogni singolo prezzo appositamente pensato per voi.