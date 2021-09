Najwa Nimri, nota per essere Alicia Sierra in “La Casa de Papel” su Netflix, presentera’ una nuovissima serie reality con telecamere nascoste che arriverà sulla piattaforma nell’ottobre del 2021.

Il game show essenzialmente indurrà i concorrenti a pensare di essere in un casting per uno spettacolo su Netflix, ma la realtà è che sono gia’ nello show e avranno la possibilità di vincere 100.000 euro.

Secondo la piattaforma streaming, lo spettacolo è “ambientato su un palcoscenico di 17200 piedi quadrati attrezzato con più di 250 microfoni nascosti e 70 telecamere nascoste“. Viene anche promosso come qualcosa di mai visto prima nell’ambito dei reality. È stato annunciato per la prima volta nel febbraio 2021.

Come accennato, la serie è ospitata da Najwa Nimri che è diventata famosa grazie alla sua prima apparizione nella stagione 3 di La Casa de Papel e alle successive apparizioni nelle stagioni 4 e 5 dove si è evoluta in uno dei personaggi principali della serie.

Tutti gli episodi della serie usciranno su Netflix contemporaneamente in tutto il mondo il 21 ottobre 2021.

Oltre a La Casa de Papel, Najwa Nimri ha recitato in Vis a Vis e nel suo spin-off El Oasis e ha recitato nel film del 2018 The Tree of Blood.

Una tattica che sta funzionando

Un trailer in lingua spagnola e’ gia’ disponibile, ma se stai cercando i sottotitoli in italiano, dovrai guardare il trailer nella pagina dello spettacolo su Netflix stesso.

La societa’ sta sicuramente investendo nelle loro star ultimanente. Abbiamo visto un certo numero di attori e attrici apparire in altri film e spettacoli Originali Netflix in questo periodo. Del resto, questa pratica non è del tutto rara, abbiamo visto il cast di Stranger Things in molti altri progetti Netflix.

La strategia della societa’ resta quindi quella di mettere volti riconoscibili in serie tv appena nate o film con un grosso potenziale, in modo da attirare sempre piu’ audience.