Iliad nel corso degli anni è riuscita a diventare un caposaldo della telefonia italiana in breve tempo tenendo sempre in considerazione le offerte degli altri operatori, così da sfidarle e, in diversi casi, batterle. È stato necessario infatti rimanere sempre sulle stesse fasce di prezzo, come dichiara sempre il gestore nelle sue campagne pubblicitarie, per essere sempre un punto fermo e fare concorrenza ad altri operatori importanti come TIM, Vodafone e WindTre.

Iliad si mostra quindi sempre fedele a ciò che ha affermato sin dal primo momento che è presente sul mercato, e dato che da poco è nata l’offerta da 120 Giga in 5G, con tutto senza limiti a 9,99 euro al mese per sempre, l’operatore francese permetterà a chi paga già questo prezzo di avere un upgrade in via del tutto gratuita.

Iliad: nuova promo disponibile per alcuni clienti

L’offerta è la seguente: ben 120 Giga in 5G a 9,99 euro al mese con tutto, senza limiti. La succitata potrà essere sottoscritta da chi ha un’offerta minore ma al medesimo prezzo. Sarà inoltre possibile fare questo passaggio in maniera molto semplice tramite l’area personale del sito iliad.it.

“Molti utenti hanno richiesto questa funzionalità per poter approfittare delle offerte sempre più generose lanciate dall’operatore e Iliad, da sempre all’ascolto dei propri utenti, comunica con grande soddisfazione l’implementazione di questa nuova funzionalità che in modo totalmente gratuito e in pochissimi click, permette a tutti gli utenti Iliad di accedere all’offerta di punta direttamente online tramite la propria Area Personale, accessibile dal sito di Iliad”.

Infine, ricordiamo anche la disponibilità dell’offerta da 80 giga in 4G con tutto senza limiti a 7,99 euro al mese per sempre.