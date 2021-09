Il volantino Euronics è assolutamente da impazzire, in questi giorni di fine mese, infatti, l’azienda è stata in grado di lanciare una campagna promozionale assolutamente interessante, ricca di occasioni e di prezzi sempre più bassi, a cui affidarsi per riuscire a risparmiare.

La limitazione più grande, quando comunque parliamo di Euronics, riguarda la distribuzione sul territorio; è bene sapere, infatti, che la corrente campagna promozionale non è attiva ovunque in Italia, ma solamente nei negozi di proprietà del socio Euronics Dimo, nemmeno online sul sito ufficiale. La scadenza temporale è invece fissata al 30 settembre 2021.

Euronics: queste offerte vi faranno impazzire

Le offerte del volantino Euronics sono veramente assurde, sebbene il focus sia principalmente rivolto verso la fascia intermedia della telefonia mobile, ovvero dispositivi effettivamente in vendita a meno di 399 euro. I modelli che non dovrete assolutamente perdere di vista toccano in primis il Realme GT Master Edition, un eccellente prodotto dalle ottime prestazioni generali, ma anche Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Redmi Note 10S, Xiaomi Redmi 9A, Oppo Find X3 Lite, Xiaomi Redmi 9T, Realme Narzo 30 o similari.

Volendo invece mettere le mani su un vero e proprio top di gamma, il consiglio è di acquistare l’ottimo Apple iPhone 12 Pro, un must have per il 2021, caratterizzato da prestazioni all’avanguardia e specifiche di alto livello, sebbene sia stato recentemente surclassato dal nuovo modello, il cui prezzo attuale si aggira attorno ai 1049 euro (per la variante no brand con garanzia di 24 mesi).

Aprite subito le pagine sul sito ufficiale per godere di una visione d’insieme di ciò che vi attende direttamente da Euronics nei prossimi giorni.