Il volantino attivato in questi giorni da Coop e Ipercoop raccoglie al proprio interno un buonissimo insieme di sconti molto interessanti, con i quali i consumatori possono pensare di accedere a prodotti da ottime prestazioni generali.

Gli acquisti, come sempre accade parlando di Coop e Ipercoop, possono essere tranquillamente completati nei vari negozi sul territorio nazionale, ma non sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Il risparmio è dietro l’angolo, grazie alla possibilità di godere della variante no brand, quindi con aggiornamenti tempestivi ricevuti direttamente dal produttore, e della solita garanzia legale della durata di 24 mesi.

Coop e Ipercoop: quanti sconti con queste offerte

Il prodotto su cui affonda interamente le proprie radici il volantino di Coop e Ipercoop, è il Samsung Galaxy A22, oggi disponibile all’acquisto a soli 179 euro. Il modello viene commercializzato nella variante da 64GB di memoria interna, con alle spalle la garanzia di cui vi parlavamo prima, e completamente sbrandizzato. Quest’ultima indicazione sta a significare che gli aggiornamenti vengono rilasciati direttamente dal produttore, non da un operatore telefonico qualsiasi, e generalmente sono molto più tempestivi.

La caratteristica tecnica che maggiormente lo contraddistingue dai rivali dello stesso segmento, riguarda chiaramente l’ampia batteria da ben 5000mAh, un componente che lo rende a tutti gli effetti un battery phone assolutamente invidiabile. Per i dettagli, e per conoscere da vicino la scheda tecnica del Galaxy A22, non dimenticatevi di aprire le pagine sottostanti.