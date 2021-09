Tim Cook, poco prima dell’arrivo del nuovo iPhone 13, ha smentito tutti i leaks trapelati online, ribadendo che non fossero opera dell’azienda né ufficiali in alcun modo. Secondo questi leaks a breve l’azienda avrebbe lanciato un altro iPhone inedito, notizia poi smentita da Apple.

L’amministratore delegato di Apple ha inviato un’e-mail ai dipendenti dell’azienda avvertendoli di non rendere pubbliche le informazioni interne per evitare questi disguidi e malintesi in futuro. Il messaggio che ha originato la fuga di notizie, infatti, è arrivato in seguito ad un incontro tra il personale. Apple in passato ha lavorato duramente per reprimere le perdite di notizie all’interno della sua azienda. Alcuni dei nuovi sistemi adottati sembrano aver avuto successo.

Cook, CEO di Apple contrariato dai leaks rilasciati di recente sui nuovi prodotti Apple

Tuttavia, Cook ha notato che molti dei dettagli riguardanti il nuovo iPhone 13 e altri prodotti mostrati durante il suo ultimo evento sono stati rivelati in anticipo. Pare che Apple abbia anche cercato di trovare le persone responsabili dell’accaduto. “Vi scrivo oggi perché ho sentito che molti di voi erano incredibilmente frustrati. Infatti, il contenuto dell’incontro è già nelle mani dei giornalisti”, prosegue Cook nell’e-mail.

Cook ha affermato che riunioni interne di questo tipo funzionano solo se il team è in grado di garantire che tutte le informazioni condivise rimarranno all’interno dell’azienda. E ha ribadito che Apple avrebbe rintracciato i responsabili che hanno condiviso informazioni su entrambe le riunioni e sui prodotti imminenti. “Voglio rassicurarvi che stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per identificare coloro che sono colpevoli”, annuncia. “Come sapete, non tolleriamo la divulgazione di informazioni riservate, che si tratti di prodotti [proprietà intellettuale] o dei dettagli di una riunione. Sappiamo che i leaker costituiscono un piccolo numero di persone. Sappiamo anche che le persone che trapelano informazioni riservate non appartengono a questo settore”.