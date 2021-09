I prezzi del volantino Comet raggiungono livelli inediti, portando gli utenti a risparmiare molto più del previsto, in questo modo sarà possibile scegliere tra un carnet immenso di promozioni, senza mai essere limitati a specifici punti vendita o regioni del nostro paese.

In netto contrasto con quanto stiamo effettivamente vedendo nello stesso periodo da Euronics, con la campagna promozionale Comet sarà possibile risparmiare anche tramite il sito ufficiale, infatti la spedizione presso il proprio domicilio è completamente gratuita, per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro. I prodotti non presentano limitazioni in termini di scorte, inoltre, sono tutti commercializzati con la solita garanzia della durata di 24 mesi.

Comet: attenzione alle offerte, vi faranno impazzire

Comet non finisce davvero mai di stupire, per l’occasione l’azienda ha deciso di giocare forte sull’Apple iPhone 12 Pro, un dispositivo appena surclassato dal nuovo modello, ma ancora perfettamente in grado di convincere con prestazioni all’avanguardia, ed un prezzo fortemente ridotto rispetto al listino originario. Al momento, infatti, sono necessari 999 euro per l’acquisto della variante completamente sbrandizzata, con annessa garanzia di 24 mesi.

Coloro che invece vorranno puntare verso modelli più economici, potranno avvicinarsi a soluzioni del calibro di Realme GT Master Edition, in vendita a 399 euro, oppure Xiaomi Mi 11i, Oppo Reno 4Z, Xiaomi Redmi 9C, Oppo A94, Realme Narzo 30, Samsung Galaxy A32 e similari.

Tutti gli sconti del volantino Comet possono essere visualizzati nelle pagine che trovate elencate nel nostro articolo.