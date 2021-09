Carrefour continua a far sentire la propria voce nel mondo della rivendita di elettronica, in questi giorni l’azienda è riuscita a lanciare un volantino veramente incredibile, ricco di occasioni da non perdere assolutamente di vista, che spingeranno gli utenti a risparmiare.

Il risparmio da Carrefour è sempre dietro l’angolo, tutti i consumatori si ritrovano a poter accedere agli sconti praticamente ovunque, con un forte focus sul sito ufficiale dell’azienda, dettato proprio dalla corrente campagna promozionale. Nella maggior parte dei casi la spedizione presso il proprio domicilio è a pagamento, ma potreste anche ricevere la merce gratis.

Scoprite subito quali sono i migliori codici sconto Amazon, vi attendono gratis sul nostro canale Telegram ufficiale.

Carrefour: quante occasioni per tutti gli utenti

Carrefour continua a stupire con un volantino che punta forte sulla fascia media della telefonia mobile, cercando di convincere gli utenti indecisi, e pronti a risparmiare, sull’acquisto di un nuovo smartphone dalle prestazioni più che interessanti.

Il modello di cui stiamo parlando è lo Xiaomi Mi 11i, in vendita nel periodo a meno di 300 euro, può essere quasi considerato come la più valida, ed economica, alternativa ai più quotati Xiaomi Mi 11 e Mi 11 Lite. Non mancano altre soluzioni a disposizione dei consumatori, infatti sono acquistabili anche Xiaomi Redmi Note 10S/10 o 9S, Alcatel 3X 2020, Motorola Moto G9 Power e Samsung Galaxy A32.

Ogni dispositivo viene commercializzato con garanzia di 24 mesi, ed è disponibile nella variante no brand. Per ogni altra informazione in merito, ricordatevi di aprire il prima possibile il sito ufficiale.