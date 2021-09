Bennet sta cercando in tutti i modi di convincere gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti, in questi giorni ha lanciato un volantino con il quale riuscire a risparmiare moltissimo su ogni acquisto effettuato, senza mai essere costretti a rinunciare alla qualità generale.

Il volantino che andremo a raccontarvi nell’articolo è da ritenersi valido fino al 29 settembre 2021, ma solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita in Italia, non sarà possibile accedervi tramite il sito ufficiale o da altre parti sul territorio nazionale. I prezzi sono bassi, le scorte non sono limitate, e tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Se volete i codici sconto Amazon direttamente sul vostro smartphone, ricordatevi di iscrivervi subito al nostro canale Telegram.

Bennet: tutte le migliori offerte da non perdere

Bennet sta provando in tutti i modi a convincere gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti, in questi giorni ha difatti lanciato alcuni sconti molto importanti sui migliori modelli degli ultimi anni. Il prodotto da acquistare ad occhi chiusi è chiaramente l’Apple iPhone 11, la variante del 2019, ancora perfettamente attuale e con la quale è possibile godere di incredibili prestazioni, dietro il pagamento di una cifra finale pari a circa 599 euro (il modello ha 128GB di memoria interna).

All’interno del medesimo volantino, lo ricordiamo, sono disponibili anche modelli più economici, e con sistema operativo Android, quali sono Galaxy A12, Galaxy A22 e Galaxy A02s. Tutti i suddetti sono disponibili nella variante completamente sbrandizzata, e con garanzia di 24 mesi.

Maggiori dettagli in merito al volantino Bennet sono disponibili nelle pagine sottostanti.