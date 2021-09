Beelink GTR è il nuovo mini PC dell’azienda e questa volta può contare sulla potenza del processore targato AMD, ovvero il SoC AMD Ryzen 7 3750H (da 2 a 4 GHz). A partire da oggi quest’ultimo è disponibile all’acquisto con una super offerta grazie ad alcuni coupon.

Beelink GTR: in super offerta il nuovo mini PC dell’azienda con alcuni coupon

Beelink GTR è un mini PC davvero interessante grazie alle sue eccellenti caratteristiche proposte soprattutto ad un prezzo decisamente concorrenziale. Come già accennato, ad alimentare il tutto e a dare potenza ad esso troviamo il processore di casa AMD. Si tratta del SoC AMD Ryzen 7 3750H, un SoC fino a 4GHz in grado di offrire performance elevate riducendo la latenza e i lag.

Ad accompagnarlo sono inoltre presenti 8 GB di RAM DDR4 espandibile ulteriormente fino a 64 GB e 256 GB di SSD interna espandibile anch’essa fino a 1 TB. È presente una scheda grafica Radeon RX Vega 10 con supporto alla risoluzione 4K Ultra HD. Sono poi presenti diverse porte, tra le quali due HDMI, 1 DP, 6 USB-A, 2 prese LAN e una porta USB Type C.

Come detto in apertura, a partire da oggi il nuovo mini PC Beelink GTR è disponibile all’acquisto su Amazon al seguente link nella versione da 8 GB di RAM e 256 GB di SSD ad un prezzo scontato di 629 euro, il quale si abbassano ulteriormente a 591 euro grazie al coupon RIHCINM7, con uno sconto complessivo del 6%. Il mini PC è anche acquistabile sullo store dell’azienda al seguente link ad un prezzo scontato di 560 euro e 624,40 euro per i due tagli di memoria con il coupon STSPXYDB26G8.