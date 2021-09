Google ha un nuovo aggiornamento per Android Auto ricco di funzionalità per il sistema di bordo, inclusa la possibilità di giocare sul display di infotainment del tuo veicolo. Il gigante della ricerca sta utilizzando il proprio sviluppatore, Game Snacks, per portare una serie di giochi nella tua auto.

Dovrai parcheggiare il tuo veicolo prima di poter accedere ai giochi, ma l’aggiunta potrebbe essere particolarmente apprezzata dai proprietari di auto elettriche in quanto dà loro qualcosa con cui giocare mentre aspettano che la loro auto si ricarichi.

Android Auto include diverse funzionalità

Il post che riguarda le funzionalità del gioco sul blog di Google mostra che saranno disponibili otto giochi; ZooBoom, Onet Connect Classic, Cannonballs 3D, Pin the UFO, 2048 Giant, Trova 500 differenze, Sblocca e Bubble Words.

Tuttavia, sono solo una manciata di oltre 100 giochi disponibili sul sito Web di Game Snacks, quindi c’è la possibilità che altri possano essere aggiunti ad Android Auto in futuro. Un avvertimento però: il tuo smartphone avrà bisogno di una connessione a Internet per giocare, quindi se ti trovi nel profondo di un parcheggio senza ricezione cellulare, i giochi potrebbero non funzionare.

Questa non è la prima volta che sentiamo parlare dell’integrazione di Game Snacks con Android Auto, poiché è apparso in una versione beta della piattaforma a luglio, ma ora è ufficialmente disponibile.

Un’altra nuova funzionalità di questo aggiornamento di Android Auto ti consente di pagare il carburante usando solo la tua voce, senza bisogno di estrarre una carta di credito. Tutto quello che devi fare è arrivare alla pompa, dire ‘Ehi Google, paga per la benzina’, selezionare il numero della pompa sullo schermo e completare il pagamento senza contatto utilizzando Google Pay.

Purtroppo, questa funzione sarà inizialmente disponibile solo negli Stati Uniti.